Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) trauert um seinen ehemaligen Bundestrainer Ludek Bukac. Wie der DEB am Ostermontag mitteilte, verstarb Bukac am vergangenen Samstag im Alter von 83 Jahren. "Mit Ludek Bukac verliert der Eishockeysport eine prägende Persönlichkeit, einen exzellenten Spieler und herausragenden Trainer", sagte DEB-Präsident Franz Reindl.

Der Tscheche betreute die deutsche Nationalmannschaft von 1992 bis 1994. Unter seiner Regie landete die DEB-Auswahl 1992 bei den Olympischen Winterspielen in Albertville auf Platz sechs. 1985 und 1996 führte er sein Heimatland zum WM-Titel. 2007 wurde Bukac in die Hall of Fame der International Ice Hockey Federation (IIHF) aufgenommen.

"In seine starke Ära als Bundestrainer fallen tolle Erfolge und Spielerentwicklungen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie", sagte Reindl.