Lebensgefährten aus Kader gestrichen Verband geht auf Konfrontationskurs mit Pechstein

Der Konflikt zwischen der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) und der fünfmaligen Olympiasiegerin Claudia Pechstein eskaliert. Pechsteins Lebensgefährte und Manager Matthias Große, der von Pechstein als Kandidat für das vakante Präsidentenamt der DESG ins Spiel gebracht wurde, wird ab der am Freitag in Minsk beginnenden Weltcupsaison nicht in den Betreuerstab der deutschen Eisschnelllauf-Nationalmannschaft eingebunden. Das teilte der Verband am Abend mit.

Als Grund nannte Sportdirektor Matthias Kulik die "teilweise unsachgemäßen und dadurch verbandsschädigenden medialen Aussagen von Herrn Matthias Große gegen unsere aktuelle leistungssportliche Verbandsstrategie". Der sportliche Fokus innerhalb der Eisschnelllauf-Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die anstehenden Weltcup-Wettbewerbe müsse trotz der aktuellen verbandspolitischen Situation zu 100 Prozent gewährleistet sein.

"Wir sehen uns entgegen der Äußerungen mit einem starken Betreuerteam auf dem richtigen Weg in der sportlichen Entwicklung unseres Verbands", wurde Kulik in einer Mitteilung der DESG zitiert. Eine optimale Betreuung von Pechstein werde auf und abseits des Eises trotzdem gewährleistet sein.

Auf Verbandsebene begrüße die DESG "einen gemeinschaftlichen Diskurs mit Mitgliedern aber auch Außenstehenden". Einem direkten Austausch stünden die Verantwortlichen innerhalb des Verbands jederzeit offen gegenüber.

Große hatte nach dem überraschenden Rückzug von DESG-Präsidentin Stefanie Teeuwen die Führung des Verbands scharf kritisiert und unter anderem von großen Finanzierungsproblemen gesprochen. "Der Verband hat so viele Verbindlichkeiten. Die leben wie die Fürsten und haben gar kein Geld", hatte er gesagt. In der Vergangenheit hatte Große Pechstein, die ihn als ihren "Bodyguard" und Mentalcoach bezeichnet hatte, auch bei Olympischen Spielen als Betreuer begleitet - schon damals hatte das für Unmut gesorgt. Auch Pechstein hat wiederholt heftige Kritik am Verband geäußert und ihr Training weitgehend unabhängig vom Verband organisiert.