Vier-Schanzen-Tournee Frisch aus der Quarantäne – Geiger soll in Oberstdorf starten

Karl Geiger war nach der Flug-WM in Planica positiv auf das Coronavorus getestet worden und in häusliche Isolation gegangen. Nun darf er diese wieder verlassen – und schon bei der Tournee in Oberstdorf starten.