In der vergangenen Woche hatte Nelson via Instagram mitgeteilt, sich dieses Mal nicht so sicher zu fühlen »wie bei meinen vergangenen Abenteuern in der dünnen Luft des Himalaja. Die letzten Wochen waren ein ganz neuer Test für meine Widerstandsfähigkeit«.

Schlechtes Wetter behinderte dem Sprecher zufolge am Montag den Rettungseinsatz. Am Dienstag sei bei besserer Sicht ein Hubschrauber gestartet, um die vermisste Nelson zu suchen.