Die Intensität, das Adrenalin solcher Expeditionen, das sei wie eine Sucht. Daheim in Telluride im Südwesten Colorados nahe der Rocky Mountains könne sie dieses Gefühl schlicht nicht reproduzieren. Also zog sie hinaus. Mehr als 40 Expeditionen in 16 Ländern waren es bereits. Und immer wieder verschiebt sie dabei die Grenzen des Möglichen.

Natürlich spiele der Gedanke an die Gefahren, an den Tod dabei auch immer eine Rolle. Nicht erst, seit sie Mutter ist. Oder seit vor rund 13 Jahren auf einer von ihr nach zehn Jahren Berufserfahrung als Guide geleiteten Heliskiing-Tour in Colorado eine Frau verunglückt ist. Nur müsse sie diese verbannen, sobald sie auf den Brettern stehe. »Sonst würde mich die Aufgabe wohl lähmen«, sagte sie dem Magazin »Bergsteiger«. Mit ihren zwei Söhnen, mittlerweile Teenager, spreche sie aber vor allem über das Leben.