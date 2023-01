Die iranische Skifahrerin Atefeh Ahmadi ist aus ihrem Heimatland geflohen und hat in Deutschland Asyl beantragt. Dies sagte die 22-Jährige, die sich im vergangenen Jahr als einzige Frau ihres Landes für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert hatte, am Samstag in einem emotionalen Interview dem persischsprachigen Nachrichtensender Iran International in London.