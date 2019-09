Bob-Star Kaillie Humphries darf zukünftig für die USA an den Start gehen. Der kanadische Bobverband gab bekannt, dass die 34-Jährige die Freigabe für einen Verbandswechsel bekommen hat. Am Montag wäre die Frist für die anstehende Saison verstrichen.

"Das war keine leichte Entscheidung", teilte der Verband BCS mit: "Wir haben alle relevanten Faktoren in dieser wichtigen und komplexen Entscheidung abgewogen, eine Medaillenkandidatin zu einem unserer stärksten Konkurrenten ziehen zu lassen."

Humphries ist eine der erfolgreichsten Bob-Fahrerinnen der vergangenen Jahre. Im Zweierbob hatte sie in Vancouver 2010 und Sotschi 2014 Gold gewonnen, 2018 in Pyeongchang fuhr sie zu Bronze. In elf Karrierejahren gewann sie 22 Rennen und vier Weltmeistertitel.

Trennung ging Klage voraus

Im vergangenen Jahr hatte Humphries eine Beschwerde wegen Belästigung gegen einen Trainer beim kanadischen Verband eingereicht und anschließend geklagt. Der kanadische Verband gab an, die Vorwürfe gründlich geprüft, jedoch keine ausreichenden Beweise für ihre Beschwerde gefunden zu haben. Für eine Saison hatte Humphries daraufhin keine Wettkämpfe bestritten. Humphries hatte sich nicht öffentlich dazu geäußert, um welche Art Belästigung es sich gehandelt haben sollte, hatte aber auf ein "geschädigtes Arbeitsumfeld" verwiesen. Im August hatte sie den kanadischen Verband um ihre Freigabe gebeten.

Der Bob- und Skeletonverband der USA sagte, er fühle sich "geehrt" von Humpries Entscheidung, künftig für das Nachbarland fahren zu wollen. "Wir können es kaum erwarten, mit Kaillie zu arbeiten", sagte US-Bob-Trainer Mike Kohn. "Ich bin begeistert, eine der besten Fahrerinnen der Geschichte unseres Sports im Team zu haben."

Erst kürzlich hatte Humphries den ehemaligen US-amerikanischen Bobpiloten Travis Armbruster geheiratet. Ab Anfang November muss sie sich in Park City, Utah, in den ersten Probeläufen für einen Platz im neuen Team qualifizieren. In Utah beginnt am 29. November auch die Weltcup-Saison. Für die USA nicht dabei sein wird Elana Meyers Taylor, enge Freundin von Humphries und dreifache olympische Medaillengewinnerin. Die 34-Jährige setzt die Saison wegen der anstehenden Geburt ihres ersten Kindes aus.