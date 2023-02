Erfolg kann ganz unterschiedlich aussehen. Als Katharina Althaus am Donnerstag ihre erste Goldmedaille bei der Nordischen Ski-WM in Planica gewann, sank sie zu Boden und weinte heftig. Beim zweiten Sieg mit dem Team sang sie »Die Nummer eins der Welt sind wir.« Und beim dritten Titel der Wettkämpfe am Sonntag tanzte sie gemeinsam mit ihren Mixed-Kollegen und kündigte eine kleine Party an: »Die Trainer von den Jungs haben Gitarren dabei und Trommeln. Da wird gut Stimmung gemacht«, sagte sie.