Die Niederlage war deutlich, und sie ließ die Wahlkämpfer für alpine Ski-Weltmeisterschaften 2027 in Garmisch-Partenkirchen frustriert und ratlos zurück. »Unsere Enttäuschung lässt sich nur schwer in Worte fassen«, sagte Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV), nach der deutlichen Abfuhr beim Kongress des Internationalen Ski-Verbandes (FIS) in Mailand.