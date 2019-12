Norwegens Kombinationsstar Jarl Magnus Riiber hat auch das vierte Saisonrennen gewonnen und damit den Weltcup-Startrekord eingestellt. Der 22 Jahre alte Normalschanzen-Weltmeister setzte sich in Lillehammer mit 46,4 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Jörgen Graabak durch. Als Dritter sorgte Fabian Rießle (+46,6 Sekunden) im Foto-Finish vor Vinzenz Geiger (+46,7) für den zweiten deutschen Podestplatz des Winters.

Riiber stellte damit einen 16 und 26 Jahre alten Rekord ein: Vor dem Norweger, der in der Vorwoche in Kuusamo alle drei Rennen gewonnen hatte, waren bereits der Japaner Kenji Ogiwara (1993/1994) sowie Ronny Ackermann (2003/2004), heute im DSV-Trainerstab, mit vier Siegen in die Saison gestartet. Beide hatten damals im fünften Rennen die erste Niederlage kassiert. Riiber kann somit im zweiten Einzelwettbewerb am Sonntag zum alleinigen Rekordhalter werden.

Zwar belegten die DSV-Athleten den zweiten Podestplatz der Saison, gegen Riieber blieben sie dennoch chancenlos. "Riiber springt uns um die Ohren. Er ist eine Klasse besser", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch im ZDF. Auch Rießle verortete den Norweger "in einer eigenen Liga". Eric Frenzel (7.), Terence Weber (11.) und Johannes Rydzek (15.) schafften es dank starker Laufleistungen in die Punkte.

"Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit der Lauf-Performance. Wir haben richtig den Ton angegeben", sagte Weinbuch. Mit 1,40 und 1,49 Minuten Rückstand auf Riiber waren Geiger und Rießle als 7. und 11. gestartet. Rydzek begann das Rennen nur als 36.

In Lillehammer war für den Samstag eigentlich ein Teamwettbewerb geplant. Weil bis Freitag aber nicht die nötige Anzahl an Mannschaften gemeldet hatte, strich der Weltverband FIS die Staffel kurzfristig und setzte eine zusätzliche Einzelkonkurrenz an.