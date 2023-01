Laut der Nachrichtenagentur Reuters bestand zur Zeit des Unglücks eine Lawinenwarnung des Wetterdienstes, nachdem es die Tage zuvor heftig geschneit hatte.

Smaine nahm ab 2008 an professionellen Skiwettkämpfen teil. 2015 wurde er am österreichischen Kreischberg Weltmeister in der Halfpipe. Außerdem holte er einen Weltcupsieg. Zuletzt war Smaine vor allem als Freeskier unterwegs, arbeitete bei Filmprojekten mit und war Werbeträger mehrerer Marken. Noch am Samstag veröffentlichte Smaine ein Video von sich bei einer Tiefschneeabfahrt in Japan.