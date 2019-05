Deutschland vs. USA 5/19/19 1:25 PM Stephan Spiegelberg Und hier haben wir das Lineup der US-Amerikaner. Deutschland vs. USA 5/19/19 1:10 PM Stephan Spiegelberg Der Kollege Marvin Rishi Krishan hat die Partie vom Sonnabend noch einmal zusammengefasst. Deutschland vs. USA 5/19/19 1:06 PM Stephan Spiegelberg Richten wir unseren Blick jedoch wieder auf das Eis und auf das Spiel von gestern, aus dem man seine Lehren ziehen will. "Ich hoffe, dass es der Weckruf war, den wir jetzt brauchen", so Kapitän Moritz Müller von den Kölner Haien. "Wir müssen begreifen, dass wir mit der Spielweise gegen diese Nationen nichts holen", so der Verteidiger weiter. Deutschland vs. USA 5/19/19 1:04 PM Stephan Spiegelberg Die deutsche Mannschaft hat nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen und dank amerikanischer Schützenhilfe gegen Dänemark das Viertelfinale bereits erreicht und in diesem Wissen scheinen Konzentration und der letzte Einsatzwillen ein wenig gelitten zu haben. Das DEB-Team unterlag den bärenstarken Kanadiern 1:8, wie so ein Mainz gegen Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga. Deutschland vs. USA 5/19/19 1:02 PM Stephan Spiegelberg E in Blick auf den deutschen Kader heute: Deutschland vs. USA 5/19/19 1:00 PM Stephan Spiegelberg Hallo und herzlich willkommen zum sechsten WM-Vorrundenspiel des DEB-Teams am heutigen Sonntag. Das deutsche Team trifft heute in der Steel Arena zu Kosice auf das Team der USA. Ich darf Sie dabei durch die Partie begleiten. Show more Tickaroo Liveblog Software