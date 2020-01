Marius Lindvik bei der Vierschanzentournee Der Sprung seines Lebens

Am Abend vor der größten sportlichen Leistung seines jungen Lebens studierte Marius Lindvik die eigenen Sprünge. Tagsüber, in der Qualifikation, war er nur 35. geworden, er habe mit dem Timing Probleme gehabt. Also habe er sich selbst beobachtet, auf Video. "Dann wusste ich genau, was ich für einen guten Sprung tun musste. Und genau das habe ich getan."

Es ist eine Untertreibung, wenn Lindvik von einem guten Sprung spricht. Denn was der Norweger beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen lieferte, war eine Ausnahmeleistung. Im ersten Durchgang stellte er mit einer Weite von 143,5 Metern den zehn Jahre alten Schanzenrekord des Schweizers Simon Ammann ein.

Lindvik, bei dem man das "d" im Nachnamen nicht mitspricht, ist 21 Jahre alt, er nimmt erstmals überhaupt an einer Vierschanzentournee teil. Bis zu seinem Erfolg in Garmisch war ihm nicht einmal ein Sieg im Weltcupspringen im Einzel gelungen. War es der beste Sprung seines Lebens? "Wahrscheinlich schon", sagte Lindvik.

Dabei waren die Voraussetzungen dafür nicht einmal besonders gut. Es fehlte der unterstützende Aufwind, wie ihn alle Skispringer lieben, die Norweger aber besonders, weil sie die besten Flieger sind und Aufwind besonders gut in Weite umwandeln können. Lindvik musste ohne diesen Aufwind springen, bekam am Ende sogar noch 1,4 Punkte für eher nachteiligen Wind gutgeschrieben. Er präsentierte einen perfekten Sprung, der Absprung kraftvoll, der Körper ideal über den Skiern positioniert.

Dahinter, als zweitbesten Sprung seines Lebens, muss man wohl jenen aus dem zweiten Durchgang einreihen.

Die Konkurrenten Karl Geiger, Dawid Kubacki und Ryoyu Kobayashi zeigten bei guten Bedingungen vor ihm überragende Sprünge. Der Druck war groß, Lindvik musste kontern. "Ich habe oben nur versucht ruhig zu bleiben, alles auszublenden und mich auf meine Sachen zu konzentrieren", sagte Lindvik. Er habe gar nicht gewusst, wie weit die drei vor ihm gesprungen seien.

Eines der größten Talente seines Sports

Unmittelbar bevor er an der Reihe war, blies der Wind plötzlich von hinten. Er hatte die schlechtesten Bedingungen aller 30 Springer im zweiten Durchgang - und zeigte dennoch einen Sprung, der für den Tagessieg reichte.

Lindviks Auftritt war spektakulär, aber nicht unbedingt eine Sensation. Damit würde man seinen Leistungen vorher nicht gerecht werden. Der Rekordsprung mag an diesem Tag zwar nicht abzusehen gewesen sein, dass Lindvik eines der größten Talente seines Sports ist, hatte sich aber angedeutet.

Vor zwei Jahren wurde er Junioren-Weltmeister, gefolgt von ein paar Auftritten im Weltcup. Anschließend dauerte es zwar, ehe er sich im sehr großen norwegischen Team in die erste Reihe vorkämpfen konnte. In diesem Jahr und insbesondere in den Wochen vor der Tournee wurde die Spur dann aber immer heißer. In Klingenthal sprang Lindvik zum ersten Mal in seiner Karriere auf das Podium, es folgten in Engelberg zwei weitere Platzierungen unter den besten zehn und Rang neun in der Weltcup-Gesamtwertung.

Das Podium ist greifbar

Vielleicht ist Lindvik bislang sogar der beste Springer der Tournee. Schon in Oberstdorf gelang ihm mit 139 Metern im ersten Durchgang von allen Teilnehmern der weiteste Tagessprung, auch wenn Weiten aufgrund unterschiedlicher Anlauflängen und Windbedingungen nicht immer zu vergleichen sind. Schlechte Haltungsnoten und ein schwächerer zweiter Versuch - bei allerdings schwierigen Windbedingungen - verhinderten ein besseres Ergebnis als Platz zehn. Lindvik blieb so noch für drei weitere Tage unter dem Radar.

In der Gesamtwertung liegt er nach nun vier von acht Sprüngen auf Platz vier, 18,9 Punkte hinter dem Führenden Kobayashi und 10,4 Punkte hinter Kubacki auf Rang drei. Das nächste Springen findet in Innsbruck statt, am Freitag beginnt dort die Qualifikation, am Samstag startet der Wettkampf (14 Uhr, TV: ZDF und Eurosport; Liveticker DER SPIEGEL). Kobayashi könnte schon ein wenig zu weit entfernt sein, aber das Podium ist greifbar.

"Ich weiß, dass meine Sprünge dafür gut genug sind", sagte Lindvik. Er versuche, nicht an das Gesamtklassement zu denken. Was traut er sich auf den beiden Schanzen in Österreich zu? "Innsbruck ist ziemlich gut. Ich war im Sommer dort und habe ein paar Sprünge gemacht." Und Bischofshofen? "Da bin ich noch nie gesprungen." Es ist eben die erste Vierschanzentournee für Lindvik. Angesichts seiner Leistungen vergisst man das leicht.