»Zum Leistungssport gehört auch ein gesunder Kopf", so Klug, »aber mir geht es echt beschissen. Ich dachte immer, ich kann die Krankheit heilen, während ich weiter Sport mache. Aber das habe ich definitiv nicht geschafft.« Die Tendenz ging vielmehr gar in die falsche Richtung.

Wegen mehrerer Stürze verpasste sie eine WM. Weil sie sich bei einer Abfahrt in Östersund im Januar eine Fraktur am Schultergelenk zuzog, fehlte sie auch bei den Paralympics im März in Peking. »In so einem Fall ist eine Angststörung besonders fies, weil sie einem das Szenario immer wieder vorspielt, man sich immer noch schlimmere Szenarien vorstellt«, sagte Klug.