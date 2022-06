Eine Regeländerung gibt es nur bei einer Zweidrittelmehrheit

Ob die DEU mit ihrem Vorschlag auf internationaler Ebene durchdringt, ist fraglich. Zwar will die Internationale Eiskunstlauf-Union ISU auf ihrem Jahreskongress in der nächsten Woche auf Phuket über die schrittweise Anhebung des Mindestalters von 15 auf 17 Jahre abstimmen lassen – »zum Schutz der körperlichen und geistigen Gesundheit«, wie es in einem Agenda-Entwurf des Weltverbands heißt.

Doch es ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, damit die Änderung schon bei den kommenden Winterspielen 2026 in Turin und Cortina d'Ampezzo greift. Ohnehin solle die Altersgrenze nur langsam angehoben werden, für die kommende Saison gilt weiter die bestehende Regelung.