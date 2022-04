65 Jahre alt ist er nur geworden, der einstige Held der New York Islanders. An Lungenkrebs ist er bereits am Donnerstag gestorben, wie die NHL über die Ostertage bekannt gab. Mit ihm ging der vermutlich größte Torjäger, den diese an Superstars wahrlich gesegnete nordamerikanische Profiliga je hatte.

Bossy erzielte noch in der Luft Tore

Es gibt diese Szene, da wird Bossy von einem Gegenspieler mit einem rüden Bodycheck abgeräumt. Der Stürmer liegt noch in der Luft, ist kurz davor, mit Wucht aufs Eis aufzuknallen. Aber noch im Fallen bekommt er den Schläger an den Puck und befördert ihn dahin, wo er ihn am liebsten hat: ins gegnerische Tor. Typisch Mike Bossy, er war eine Art Gerd Müller des Eishockeys: Tore aus allen denkbaren und nicht denkbaren Situationen.