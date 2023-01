Zum Tod von Rosi Mittermaier Einfach goldig

Rosi Mittermaier war nicht nur im Sport erfolgreich. Was sie so populär machte, war ihr Auftreten in der Öffentlichkeit. Ihr sportlicher Ruhm blieb ihr noch Jahrzehnte erhalten. Sie war die Olympiasiegerin von nebenan.

Ein Nachruf von Peter Ahrens