Sein Weltcupdebüt hatte der Sachse, der mit seiner Familie mittlerweile in der Oberpfalz lebt, am 13. Januar 2007 gegeben. Wenige Wochen danach feierte er in Sapporo seine WM-Premiere. Zwei Jahre später gab es bei der WM in Liberec mit Silber im Mannschaftswettbewerb das erste Edelmetall. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang wurde ihm die Ehre als deutscher Fahnenträger zuteil. 2022 in Peking holte er Silber im Team, nachdem er zuvor wegen einer Coronainfektion tagelang in chinesischer Quarantäne war.