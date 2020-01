Kombinierer Geiger bringt Riiber zweite Saison-Niederlage bei "Heute packst du ihn"

Norwegens Kombinierer Jarl Magnus Riiber hat in diesem Winter bisher nur zwei Rennen nicht gewinnen können. In beiden Fällen hieß der Grund Vinzenz Geiger. In Val die Fiemme gelang dem Deutschen eine starke Aufholjagd.