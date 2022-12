Mit einem starken Skilanglaufrennen hat sich Vinzenz Geiger seinen ersten Podestplatz der Weltcupsaison in der Nordischen Kombination geholt. Der 25-Jährige aus Oberstdorf musste sich am Samstag in Lillehammer nur dem norwegischen Sieger Jens Lurås Oftebro und dessen Landsmann Jarl Magnus Riiber geschlagen geben. »Das war ein hartes Stück Arbeit. Jetzt bin ich umso glücklicher, dass es geklappt hat. Ich wollte einfach Vollgas geben und habe erst spät gemerkt, dass es zum Podium reichen kann«, sagte der 25 Jahre alte Oberstdorfer in der ARD.