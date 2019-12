Geiger bricht Riibers Dominanz Nicht nur gekitzelt, sondern geschlagen

Dominator Jarl Magnus Riiber hatte alle bisherigen fünf Weltcuprennen der Saison gewonnen und damit einen Startrekord aufgestellt. Nun ist seine Serie gerissen. Vinzenz Geiger setzte sich im Schlussspurt von Ramsau gegen den Norweger durch und feierte seinen ersten Saisonsieg. Fabian Rießle als Dritter, Eric Frenzel auf Rang vier und Manuel Faißt auf dem neunten Platz komplettierten das bisher beste deutsche Team-Ergebnis in diesem Winter.

"Jetzt haben wir ein schönes Weihnachtsgeschenk, jetzt dürfen wir uns erstmal ausruhen", sagte Bundestrainer Herrmann Weinbuch im ZDF: "Ich dachte, wir könnten Riiber heute kitzeln. Dass wir ihn sogar schlagen können, war natürlich umso schöner."

Aufholjagd der deutschen Läufer

Erstmals in dieser Saison war Riiber nicht als Führender in die Loipe gegangen. Der Weltmeister lag nach dem Sprung von der Normalschanze auf 93 Meter mit 32 Sekunden Rückstand hinter seinem Landsmann Espen Björnstad (96,5) und startete als Zweiter in den Zehn-Kilometer-Lauf.

Faißt (+0,54 Sekunden), Rießle (+1:04 Minuten) und Geiger (+1:06) starteten die Aufholjagd gemeinsam, Geiger krönte seine starke Laufleistung im dichten Schneetreiben mit dem Sieg. Rekordweltmeister Eric Frenzel blieb als 25. (+1:32) von der Schanze erneut unter seinen Möglichkeiten, schaffte es in der Loipe aber noch auf den vierten Platz. Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek wurde nach seinem schwachen Sprung auf Rang 37 noch 16. im Gesamtergebnis.

Auch am Sonntag (11 Uhr) springen die Kombinierer im österreichischen Ramsau wieder von der Normalschanze und laufen anschließend zehn Kilometer.