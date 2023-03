Frauen nicht dabei, Männern droht das Aus

Die Kombination soll in Mailand und Cortina d'Ampezzo die einzige nordische Disziplin sein, in der die Frauen nicht wie die Männer einen Wettbewerb austragen dürfen. Bereits im November hatte Westvold Hansen mit einem aufgemalten Schnurrbart protestiert: »Wir finden es ziemlich absurd, dass man tatsächlich einen Bart haben muss, um an Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen«, hatte die Weltmeisterin damals im Anschluss eines Wettbewerbs dem norwegischen Fernsehsender »NRK« gesagt.