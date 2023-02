Erste Medaille für Kombiniererinnen überhaupt

Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es die zweite Medaille der Titelkämpfe in Slowenien und die erste für eine Kombiniererin überhaupt. Armbruster krönte unter den Augen von Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus ihre starke Debütsaison, in der sie in neun Weltcuprennen bislang siebenmal auf dem Podest gestanden hatte.

Nach dem Springen hatten alle vier deutschen Starterinnen unter den besten Zehn gelegen. Am Ende lief Maria Gerboth als zweitbeste Deutsche hinter Armbruster auf den neunten Rang. Die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak und Svenja Würth rundeten das starke DSV-Ergebnis auf den Rängen elf und 13 ab.