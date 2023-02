Für die deutschen Kombiniererinnen und Kombinierer war es im dritten Wettkampf dieser Titelkämpfe der dritte zweite Platz. Sie haben damit bereits nach der ersten WM-Woche mehr Medaillen gesammelt als bei der kompletten Heim-Weltmeisterschaft in Oberstdorf vor zwei Jahren. Schmid hatte am Samstag bereits Silber im Einzel von der Normalschanze gewonnen. Alle drei bisherigen Titel gingen an Norwegen um die überragenden Jarl Magnus Riiber und Gyda Westvold Hansen.