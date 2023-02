Carl und Gimmler hielten sich im Wechsel während ihrer sechs Runden in einer am Ende nur noch vierköpfigen Spitzengruppe. Gimmler brach jedoch auf den letzten Metern ein und übergab an Schlussläuferin Carl mit einem Rückstand von mehreren Sekunden. Carl fehlten am Ende knapp 17 Sekunden für einen Podestplatz. Gimmler und Carl hatten nach ihrem jeweiligen Zieleinlauf völlig ausgepumpt am Boden gelegen.