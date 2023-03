Frenzel konnte damit auch seine beeindruckende Serie ausbauen: Seit 2009 hat der Rekordweltmeister in der Kombination bei jedem Großereignis mindestens eine Medaille geholt. Nach der Saison werde er überlegen, ob er noch bis zur WM 2025 in Trondheim weitermacht. Frenzel ist dreimaliger Olympiasieger, siebenmaliger Weltmeister und gewann zwischen 2012 und 2017 fünf Jahre in Folge den Gesamtweltcup