Nordische Ski-WM 2023

Vom 21. Februar bis zum 6. März finden in Planica die 54. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften statt. Für Slowenien ist es das größte Ski-Sportevent seiner Geschichte. Insgesamt werden im Langlauf (36), im Skispringen (21) und in der Nordischen Kombination (15) 72 Medaillen vergeben. Die WM hat auch eine Neuerung im Programm: Erstmals werden in der Nordischen Kombination auch Sieger und Siegerinnen im Mixed-Wettbewerb ermittelt.