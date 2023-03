Erste Staffel-Medaille für Männer seit 2009

Während die Frauen schon bei Olympia 2022 in Peking Gold im Teamsprint und Silber in der Staffel holen konnten, ist es für die Männer der mit Abstand größte Erfolg in der Ära von Teamchef Schlickenrieder. Die letzte Staffel-Medaille der Männer bei einem Großereignis hatte es bei der WM 2009 gegeben, damals hatte es ebenfalls Bronze in der Staffel gegeben.

Die norwegischen Festspiele in Planica gehen mit dem souveränen Erfolg der Staffel unterdessen weiter. Alle fünf Entscheidungen bei den Langlauf-Männern gingen an die Nordeuropäer um Johannes Hoesflot Klaebo, der nun wie Legende Björn Dählie neun WM-Goldmedaillen hat. Neben Klaebo zählten auch Hans Christer Holund, Paal Golberg und Simen Hegstad Krüger zur Staffel. Krüger und Klaebo haben bei den Titelkämpfen in Planica jeweils drei Goldmedaillen geholt.