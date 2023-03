Alles hing nun an Schlussläuferin Carl. Die Teamsprint-Olympiasiegerin konnte nach vorne zwar nichts mehr ausrichten, sicherte Rang zwei aber souverän ab und wurde im Ziel von ihren jubelnden Teamkolleginnen empfangen.

»Ich freue mich riesig, weil hier etwas zusammenwächst«, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder nach dem großen Erfolg in der ARD, »das ist ein ganz entscheidender Meilenstein, den wir geschafft haben.« Der Medaillengewinn sei »eine große Leistung, die Erwartungshaltung nimmt zu. Das muss man erst mal verkraften.«

In Planica bieten sich bis Sonntag noch zwei weitere, wenn auch kleinere Chancen: Am Freitag hofft die Männer-Staffel ebenso auf ein Top-Ergebnis wie Hennig am Samstag über 30 Kilometer.