Bereits am Samstag hatte es mehrere deutsche WM-Erfolge gegeben. Wellinger und Geiger sicherten sich im Männer-Einzel Silber und Bronze hinter dem alten und neuen Weltmeister Piotr Zyla aus Polen. Althaus und Freitag gewannen an der Seite von Anna Rupprecht und Luisa Görlich die Goldmedaille im Teamspringen der Frauen. Für die 26 Jahre alte Althaus sind weiter vier Medaillen bei dieser WM möglich. In der zweiten WM-Woche geht es auf der Großschanze weiter.