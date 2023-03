Katharina Althaus hat ihre vierte Medaille bei der Weltmeisterschaft in Planica gewonnen und einen Rekord nur um zwei Plätze verfehlt. Die 26-Jährige freute sich am Mittwoch auf der Großschanze in Slowenien über Bronze. Althaus musste sich nur der kanadischen Überraschungssiegerin Alexandria Loutitt und Maren Lundby aus Norwegen geschlagen geben. Für die Oberstdorferin war es insgesamt die neunte WM-Medaille der Karriere.