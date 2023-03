Anders als bei den bisherigen Wettbewerben kam am Freitagabend im Tal der Schanzen richtig Stimmung auf. Statt leerer Ränge und Tristesse feierten diesmal Tausende begeisterte Fans, es herrschte bei Glühweinduft und lautem Trötenklang ein wenig Vierschanzentournee-Atmosphäre. Das deutsche Team wollte die bislang so furiose WM-Bilanz, zu der plötzlich auch die beiden Langlauf-Staffeln Medaillen beisteuerten, noch einmal aufwerten. »Das ist schön für alle. Ich könnte mich dran gewöhnen«, sagte der frühere Weltmeister Sven Hannawald in der ARD zur deutschen Heiterkeit.