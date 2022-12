Innsbruck war allerdings ein Heimspiel, hier sehen die Österreicher traditionell gut aus, wenn auch selten derart stark. Zudem wird das Material langfristig entwickelt, Hackls Einfluss dürfte zum Start des Winters noch recht oberflächlich sein.

Es ist in dennoch ein Warnsignal für die deutschen Athletinnen und Athleten. Bei den kommenden Übersee-Weltcups im kanadischen Whistler und auf der US-Bahn in Park City hat keines der beiden Teams einen grundsätzlichen Vorteil, hier dürfte es ein deutlicheres Leistungsbild geben. Auf Heimbahnen fahren die Deutschen erst spät in diesem Winter: Die WM steigt Ende Januar in Oberhof, danach stehen noch ein Weltcup in Altenberg und zwei in Winterberg an.