Anna Berreiter gewann bei den Frauen ihren ersten WM-Titel überhaupt, die Doppelsitzer um die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken und Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal überzeugten standesgemäß. Bereits die Sprint-Wettbewerbe mit viermal Gold zum Auftakt hatten auf ein erfolgreiches Wochenende schließen lassen. »Geiles Team, geile Stimmung, geile Leute«, resümierte Berreiter.

Auch deshalb tat es Hackl so gut, am Sonntag mit seiner neuen sportlichen Heimat ein Ausrufezeichen gesetzt zu haben. »Wir wussten, es wird schwer, in die deutsche Phalanx einzubrechen, die Deutschen haben bisher alle Trumpfkarten ausgespielt. Dann ein erster und dritter Platz, das ist schon sehr, sehr gut«, sagte Hackl.