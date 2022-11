Am Wochenende startet die weibliche Ski-alpin-Elite in die neue Weltcupsaison. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin könnte dabei ihre Landsfrau Lindsey Vonn als erfolgreichste Skiläuferin ablösen: Nur noch acht Siege benötigt sie, um mit Vonn in der ewigen Bestenliste gleichzuziehen. Bei den Männern liegt der Schwede Ingemar Stenmark mit 86 Siegen weit vor den zurückgetretenen Österreichern Marcel Hirscher (67 Siege) und Hermann Maier (54 Siege). Keiner der aktiven Fahrer wird absehbar Stenmark vom Thron stoßen können.