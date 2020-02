Attacke von Eisschnelllauf-Bundestrainer auf Claudia Pechstein "Sie hat noch nie im allgemeinen Interesse gehandelt"

Der Streit zwischen Eisschnelllauf-Bundestrainer Erik Bouwman und Olympionikin Claudia Pechstein geht in die nächste Runde. In einem offenen Brief kritisierte der Coach sie stark. Pechstein antwortete sarkastisch.