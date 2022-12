Am Dienstag übte Kasai, mittlerweile fünfzigeinhalb, auf den Schanzen in Nayora und Shimokawa in Nordjapan. »Besseres Training gibt es nicht«, sagte der Skiflugweltmeister von 1992, der mittlerweile eines der großen japanischen Werksteams leitet – und immer noch nicht an einen Rücktritt denkt.