Vor allen eine schwere Knieverletzung und Schmerzen in der Hüfte warfen ihn lange zurück, viele bezweifelten, dass der Kitzbühel-Sieger von 2018 jemals wieder an sein altes Leistungsniveau anknüpfen könne. Auch Dreßen selbst haderte mit der Situation, wie er dem SPIEGEL erzählte. Vor allem die vergangene Saison sei hart gewesen. »Meine Teamkollegen starteten gerade in die Weltcupsaison, und ich wusste nicht einmal, ob ich überhaupt wieder Skifahren kann.« Auch die Olympischen Spiele in Peking verpasste er.