Beat Feuz in Kitzbühel Der »ewige Zweite« gewinnt auf der Streif gleich doppelt

Viermal wurde er Zweiter, nun feierte der Schweizer Beat Feuz einen Doppelerfolg in der Abfahrt am Hahnenkamm – das gelang einem Skifahrer zuletzt vor 26 Jahren. Zwei deutsche Rennfahrer fuhren in die Top Ten.