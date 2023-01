Legendäres Hahnenkammrennen Wie die Streif zur eisigsten Piste des Winters wird

In Kitzbühel startet am Freitag wieder die härteste Skiabfahrt der Welt. Doch rund um die berühmte Streif sind derzeit die Hänge grün. Ein Besuch in der »Sporthauptstadt der Alpen«, die dem Schneemangel mit Eis trotzt.

Aus Kitzbühel berichtet Andreas Haslauer