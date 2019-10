Weltcup-Auftakt in Sölden Französischer Doppelsieg nach dem Rücktritt des Dominators

Alexis Pinturault hat den Auftakt des alpinen Ski-Weltcups in Sölden gewonnen. Der Franzose brachte am Ende des Riesenslaloms einen Vorsprung von 0,54 Sekunden auf den Zweitplatzierten Mathieu Faivre ins Ziel. Schon vor dem zweiten Durchgang hatte Pinturault in Führung gelegen, seinen Vorsprung von 0,02 Sekunden baute er im zweiten Lauf aus. Es ist sein 21. Weltcup-Sieg. Dritter wurde der Slowene Zan Kranjec (+0,63 Sekunden).

Pinturaults Erfolg kommt nicht überraschend. Nach dem Rücktritt des achtmaligen Gesamtweltcupsiegers Marcel Hirscher gilt der 28 Jährige als Mitfavorit auf den Weltcup-Sieg. Als sein ärgster Konkurrent um die große Kristallkugel gilt eigentlich Henrik Kristoffersen. Doch der Norweger wurde in Sölden nach zwei durchwachsenen Läufen nur 18. US-Routinier Ted Ligety belegte hinter seinem Landsmann Tommy Ford überraschend den fünften Platz.

Die deutschen Starter verpassten die Top Ten deutlich. Stefan Luitz, nach dem ersten Lauf noch 13., musste sich mit 1,83 Sekunden Rückstand mit Rang 16 zufrieden geben. Alexander Schmid fiel vom 14. auf den 27. Platz (+3,00) zurück.

Bei den Frauen hatte es am Vortag eine Überraschung gegeben: Die erst 17-jährige Neuseeländerin Alice Robinson gewann den Riesenslalom mit 0,06 Sekunden Vorsprung auf Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA.