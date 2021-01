Ski alpin »Vielleicht mal ein Schnaps am Start«

Für Kira Weidle läuft der Super-G in Garmisch so enttäuschend wie für Linus Straßer der Slalom in Chamonix. Beiden misslingt Teil eins der Generalprobe für die WM in Cortina. Eine weitere Chance haben sie aber am Sonntag.