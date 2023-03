Emma Aicher mit bestem Weltcupergebnis

Deutschlands Zukunftshoffnung Emma Aicher ging ebenfalls als Gewinnerin aus der Wetterlotterie hervor und feierte mit Platz fünf ihr bestes Weltcupergebnis. Euphorisch riss die Teenagerin, die mit Startnummer 33 ins Rennen gegangen war, im Ziel ihre Arme in die Luft. Es war die beste Platzierung einer Deutschen in der zweitschnellsten alpinen Disziplin seit dem Sieg von Viktoria Rebensburg im Dezember 2019 im kanadischen Lake Louise.

Auch Kira Weidle hatte zuvor ausgelassen gejubelt. Die Starnbergerin, die am Vortag an einem Tor hängen geblieben war und mit geschwollenem Unterarm startete, lag zwischenzeitlich auf Platz vier. Am Ende landete sie auf Rang neun. Katrin Hirtl-Stanggaßinger sammelte als 29. ebenfalls Weltcuppunkte.