Neben Slalomspezialist Linus Straßer ist Dürr Deutschlands einzige große Medaillenhoffnung bei der bevorstehenden WM. In Abwesenheit von Thomas Dreßen erlebten die deutschen Speed-Herren am Samstag in Italien ihr nächstes Debakel. Kein Starter unter den besten 20, nur Andreas Sander (22.) und Dominik Schwaiger (30.) in den Punkterängen. Den Sieg holte sich der Schweizer Überflieger Marco Odermatt.