Mikaela Shiffrin hat eine Woche nach ihrem 41. Slalomsieg in Levi auch das Slalomrennen in den USA gewonnen. Shiffrin deklassierte die Konkurrenz vor ihrem Heimpublikum und fuhr einen Vorsprung von 2,29 Sekunden auf die zweitplatzierte Petra Vlhova heraus. Dritte wurde Anna Swenn Larsson aus Schweden mit 2,73 Sekunden Rückstand.

Mit dem 62. Weltcup-Sieg ihrer Karriere ist die 24-jährige Shiffrin mit der ehemaligen österreichischen Skirennläuferin Annemarie Moser-Pröll gleichgezogen und teilt sich Rang zwei der ewigen Bestenliste bei den Skifahrerinnen. Nur Lindsey Vonn hat noch mehr Erfolge im Weltcup (82 Siege).

Alpine Skiing⛷️ - Most women's World Cup race wins



82 - Lindsey Vonn

62 - @MikaelaShiffrin (+1)

62 - Annemarie Moser-Pröll#fisalpine #Killington — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) December 1, 2019

Bei den Männern konnten Marcel Hirscher (67 Siege) und Ingemar Stenmark (86) im Weltcup bisher öfter gewinnen als Shiffrin. Im Slalom hat sie Stenmark aber bereits übertrumpft.

Christina Ackermann sorgte mit ihrem vierten Platz in Killington für eine Überraschung. Es ist ihr bestes Ergebnis seit fast acht Jahren in der Disziplin. Auf die Podestplätze fehlten ihr 0,35 Sekunden. Einen vierten Platz in einem Slalom erreichte zuletzt Maria Höfl-Riesch im Januar 2014 für die Skiläuferinnen des Deutschen Skiverbands.

Marlene Schmotz wurde bei schwierigen Bedingungen mit nur teilweise vereister Piste und Wind 14. Lena Dürr, zuletzt in Finnland Zehnte, fiel nach nach dem Finallauf vom 13. auf den 25. Platz zurück. Marina Wallner verpasste den zweiten Durchgang.