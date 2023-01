Ski Alpin 82 Weltcupsiege – Shiffrin stellt Vonn-Rekord ein

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat mit ihrem 82. Weltcuptitel den Rekord von Lindsey Vonn eingestellt. Die 27 Jahre alte Amerikanerin gewann den Riesenslalom am Sonntag in Kranjska Gora vor Federica Brignone aus Italien (+0,77 Sekunden) und der Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,97). Zwei Olympiasiege, sechs Weltmeistertitel und die 82 Erfolge im Weltcup untermauern Shiffrins Vormachtstellung im alpinen Skisport. »Ich glaube, ich war noch nie so nervös«, sagte Shiffrin nach dem Rennen im ZDF.