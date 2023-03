5 / 15

Lange haderte Shiffrin damit, dass sie in Österreich oder der Schweiz deutlich populärer ist als in ihrer Heimat. Skirennen laufen dort oft unter dem Radar, auch weil die meisten Weltcups in Europa stattfinden und in den USA mitten in der Nacht im Fernsehen laufen, wenn überhaupt. Shiffrin wirbt deshalb fleißig für ihren Sport und sicherte sich zunehmend auch lukrative Werbeverträge. »Ich liebe, was ich mache, und will die Leute daran teilhaben lassen«, sagte sie. Auf Instagram folgen ihr mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Menschen.