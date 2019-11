Thomas Dreßen hat bei seiner Rückkehr in den Weltcup überraschend die Abfahrt im kanadischen Lake Louise gewonnen. Auf den Tag genau ein Jahr nach seiner schweren Knieverletzung, die er sich bei einem Sturz in Beaver Creek zugezogen hatte, fuhr Dreßen zu seinem dritten Abfahrtserfolg im Weltcup. Das gelang zuvor noch keinem deutschen Skifahrer.

"Dass es so läuft, hätte ich nicht gedacht, das ist ein Wahnsinn", sagte Dreßen dem Fernsehsender ORF. Hauchdünn setzte sich Dreßen vor dem italienischen Super-G-Weltmeister Dominik Paris (+ 0,02 Sekunden) durch. Dritte wurden zeitgleich die Schweizer Carlo Janka und Beat Feuz (+ 0,26).

Im Ziel riss Dreßen die Arme in die Luft und schrie seine Freude heraus. Als er zum Stehen gekommen war, rief er "Biggi, danke!" in die Fernsehkamera - ein Gruß an seine Freundin, die ihn auf dem beschwerlichen Weg zurück immer unterstützt hatte.

Sturz genau vor einem Jahr

Dreßens war am 30. November 2018 bei schwierigen Bodenverhältnissen und Geschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern gestürzt und ungebremst in das Sicherheitsnetz gekracht. Dreßen riss sich das hintere Kreuzband im rechten Knie, kugelte sich zudem die Schulter aus und fiel für die gesamte Saison aus.

Im Januar des vergangenen Jahres hatte Dreßen unerwartet auf der legendären Streif triumphiert, dem Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Es war der erste deutsche Sieg auf dieser Strecke seit 1979.