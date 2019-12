Kanada ist für Viktoria Rebensburg ein gutes Pflaster: Hier holte sie 2010 in Vancouver die olympische Goldmedaille im Riesenslalom. Neun Jahre später gewann sie nun in Lake Louise beim ersten Super-G der aktuellen Weltcupsaison. Es war der vierte Erfolg in dieser Disziplin in der Karriere der 30 Jahre alten Skifahrerin, ihr 18. Weltcupsieg insgesamt und der erste einer DSV-Fahrerin in diesem Winter.

Rebensburg nahm mit Startnummer sieben die Bestzeit der Österreicherin Tamara Tippler in Angriff - und verbesserte diese nach einer furiosen Fahrt um 1,06 Sekunden. In der Folge blieb auch die bis dahin mit fünf Podestplätzen in sechs Rennen so starke US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin mit 1,18 Sekunden deutlich hinter Rebensburg, die in der vergangenen Saison Vierte im Super-G-Weltcup geworden war.

Die Italienerin Nicol Delgado fuhr mit Startnummer 31 noch auf Rang zwei (+ 0,35 Sekunden), Corinne Suter aus der Schweiz wurde mit 0,42 Sekunden Rückstand Dritte.

Der nächste Super-G findet am kommenden Samstag im schweizerischen St. Moritz statt, der einzige Wettkampf in Deutschland steigt am 9. Februar 2020 in Garmisch-Partenkirchen.