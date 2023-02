»Ich glaube es noch nicht, ich habe mich schon wieder als Vierte gesehen. Es kommt irgendwie alles zurück. Ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt hier so glücklich stehen kann«, sagte Dürr in der ARD. Nach dem ersten Durchgang hatte sie noch auf Rang vier gelegen. Für den Deutschen Skiverband ist es bei den laufenden Titelkämpfen nach Alexander Schmids Gold im Parallelwettbewerb am Mittwoch die zweite WM-Medaille.